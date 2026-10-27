Bakan Murat Kurum'dan COP31 mesajı! Antalya'da 10 öncelik ve 2035 hedefleri açıklanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31'e yönelik hazırlıkları ve Türkiye'nin iklim politikalarındaki önceliklerini açıkladı. Sıfır Atık hareketinden temiz enerjiye, gıda güvenliğinden iklime dirençli şehirlere kadar birçok başlıkta hedeflerini paylaşan Kurum, zirvenin taahhütlerin somut uygulamalara dönüştüğü bir süreç olacağını belirtti. Antalya'daki hortum felaketine de değinen Kurum, iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki etkilerine dikkat çekti.