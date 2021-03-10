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Kayak sırasında ayı sürprizi! Kıyasıya yarıştılar

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Giriş: 10.03.2021 14:12
Romanya'da dağa tırmanan bir kayakçı grubunu dönüş esnasında ilginç bir sürpriz bekliyordu. Bir anda kahverengi bir ayıyla burun buruna gelen kayakçılar önce tedirgin oldular ardından ise yavru ayının tepkileri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Romanya'da dağa tırmanan bir kayakçı grubunu dönüş esnasında ilginç bir sürpriz bekliyordu. Bir anda kahverengi bir ayıyla burun buruna gelen kayakçılar önce tedirgin oldular ardından ise yavru ayının tepkileri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Kayak sırasında ayı sürprizi! KAYAK SIRASINDA AYI SÜRPRİZİ!

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