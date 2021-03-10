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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Kayak sırasında ayı sürprizi! Kıyasıya yarıştılar
Romanya'da dağa tırmanan bir kayakçı grubunu dönüş esnasında ilginç bir sürpriz bekliyordu. Bir anda kahverengi bir ayıyla burun buruna gelen kayakçılar önce tedirgin oldular ardından ise yavru ayının tepkileri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Giriş Tarihi: 10.03.2021 12:56 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 12:57
Kayak için gittikleri dağda kahverengi ayıyla karşılaştılar.
"Sürpriz ziyaret" adıyla paylaşılan görüntüler Romanya dağlarında kayda geçti. GALERİ DEVAM EDİYOR
Kayakçı grubu zirveden inişleri sırasında bir kahverengi ayı fark etti. Yavru olduğu anlaşılan ayı bir süre şaşkın gözlerle olan biteni anlamaya çalıştı.
Ardından o anları kaydeden kayakçının hareket etmesiyle koşmaya başladı.
Yamaçtan inen kayakçıyla ayı arasındaki yarış saniye saniye kameraya yansıdı.
Daha sonra pes eden yavru ayı durup ormanın içine doğru yürüyerek gözden kayboldu.