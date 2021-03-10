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Kayak sırasında ayı sürprizi! Kıyasıya yarıştılar

Romanya'da dağa tırmanan bir kayakçı grubunu dönüş esnasında ilginç bir sürpriz bekliyordu. Bir anda kahverengi bir ayıyla burun buruna gelen kayakçılar önce tedirgin oldular ardından ise yavru ayının tepkileri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

A Haber
Giriş Tarihi: 10.03.2021 12:56 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 12:57
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Kayak sırasında ayı sürprizi! Kıyasıya yarıştılar

Kayak için gittikleri dağda kahverengi ayıyla karşılaştılar. "Sürpriz ziyaret" adıyla paylaşılan görüntüler Romanya dağlarında kayda geçti.

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Kayak sırasında ayı sürprizi! Kıyasıya yarıştılar

Kayakçı grubu zirveden inişleri sırasında bir kahverengi ayı fark etti. Yavru olduğu anlaşılan ayı bir süre şaşkın gözlerle olan biteni anlamaya çalıştı.

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Kayak sırasında ayı sürprizi! Kıyasıya yarıştılar

Ardından o anları kaydeden kayakçının hareket etmesiyle koşmaya başladı.

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Kayak sırasında ayı sürprizi! Kıyasıya yarıştılar

Yamaçtan inen kayakçıyla ayı arasındaki yarış saniye saniye kameraya yansıdı.

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Kayak sırasında ayı sürprizi! Kıyasıya yarıştılar

Daha sonra pes eden yavru ayı durup ormanın içine doğru yürüyerek gözden kayboldu.

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