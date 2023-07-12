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Kavurucu sıcaklar kapıda! Sıcak çarpmasına karşı neler yapılmalı?

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 11:08
Kavurucu sıcaklar kapıda. Uzmanlar sıcak çarpmasına karşı dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. Peki hangi saatlerde dışarıya çıkılmalı? Aşırı sıcaklar hangi hastalıkları tehdit ediyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
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