Kavurucu sıcaklar kapıda! Sıcak çarpmasına karşı neler yapılmalı?

Kavurucu sıcaklar kapıda. Uzmanlar sıcak çarpmasına karşı dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. Peki hangi saatlerde dışarıya çıkılmalı? Aşırı sıcaklar hangi hastalıkları tehdit ediyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.

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