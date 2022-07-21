21 Temmuz 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Katil akrabanın Pınar Damar takibi kamerada!
Küçükçekmece’de yaşayan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan 32 yaşındaki Pınar Damar’ın cesedine Bağcılar’da ulaşılmış, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucu, Pınar Damar’ın katil zanlısının kuzeninin eşi Metin A. (35) olduğu ortaya çıktı. Kameralar tek tek incelendi, katile ulaşıldı