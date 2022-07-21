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Katil akrabanın Pınar Damar takibi kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2022 14:24
Küçükçekmece’de yaşayan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan 32 yaşındaki Pınar Damar’ın cesedine Bağcılar’da ulaşılmış, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucu, Pınar Damar’ın katil zanlısının kuzeninin eşi Metin A. (35) olduğu ortaya çıktı. Kameralar tek tek incelendi, katile ulaşıldı
Katil akrabanın Pınar Damar takibi kamerada!
Katil akrabanın Pınar Damar takibi kamerada!
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