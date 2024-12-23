Kastamonu’da midibüs devrildi! Cenazeye giderken kaza yaptılar

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir midibüs devrildi. Cenaze için Sinop'ta giden yolcuları taşıdığı öğrenilen midibüste bulunan 24 yolcu yaralandı.

Kastamonu'da cenaze için Sinop'a giden yolcuları taşıyan midibüs devrildi. İlk belirlemelere göre, 24 kişi yaralandı. Kaza, Sinop-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cenaze için İstanbul'dan Sinop'a giden vatandaşları taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılıyor.