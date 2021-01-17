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Kartepe'de kaybolan doktor Uğur Tolun'dan iz yok

A Haber
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Giriş: 17.01.2021 13:39
Güncelleme:17.01.2021 14:02
Kocaeli Kartepe'de dağlık bölgeye giden doktor Uğur Tolun'dan hala haber yok. Ekipler, ormanlık alanda kaybolan 51 yaşındaki doktoru bulmak için yoğun kar yağışı altında çalışıyor. A Haber muhabiri Hakan Süer detayları bölgeden canlı yayında aktardı.

Başiskele ilçesindeki özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü evinden kamyonetiyle ayrıldı. Tolun'dan uzun bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. JAK, AFAD ve AKUT ekipleri, doktorun dağlık arazide kaybolmuş olması ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Ancak Tolun'a ait bir ize rastlanmadı. Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

JAK, AFAD, AKUT, UMKE ve diğer sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri, kayıp doktorun gidebileceği muhtemel yerlere yoğunlaşarak çalışmalarını devam ettirdi. 169 kişiden oluşan ekipler 67 araç, 2 iş makinesi, 5 dağ motoru, 5 kar motoru, kirpi kurtarma aracı ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepeye giden kayıp doktor Uğur Tolundan bir iz var mı? A Haber ekipleri bölgeden aktardı KARTEPE'YE GİDEN KAYIP DOKTOR UĞUR TOLUN'DAN BİR İZ VAR MI? A HABER EKİPLERİ BÖLGEDEN AKTARDI
Kartepeye giden doktor kayıp KARTEPE'YE GİDEN DOKTOR KAYIP

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