15 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kartepe'ye giden doktor kayıp

Kartepe'ye giden doktor kayıp

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2021 08:30
Güncelleme:15.01.2021 08:48
Kocaeli’de, kar yağışının olduğu Kartepe’ye gitmek için evinden aracıyla ayrılan Doktor Uğur Tolun’dan yakınları 1 gündür haber alamıyor. Bölgede yapılan arama çalışmalarında Tolun’a ait herhangi bir ize rastlanılmadı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, dün 41 EF 389 plakalı aracı ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağlarına gideceğini söyleyerek ayrıldı. Tolun'dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Tolun'un gideceğini söylediği Samanlı Dağları'ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kaybolan vatandaşı bulmak için çalışma başlattı. Kar motorları ile karlı alanda arama ve kurtarma çalışması başlatan ekipler Tolun'a ait herhangi bir ize rastlayamadı. Tolun'un cep telefonunun bölgedeki baz istasyonlarında sinyal kaydı tespit edilemedi.


Havanın kararması ile birlikte arama çalışmaları sonlandırıldı. Ekiplerin bölgeye gelen yollardaki kent güvenlik kameralarında ve PTS kayıtlarında yapılacak incelemelerde Tolun'un aracının tespit edilmesi durumunda, arama çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar devam edeceği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kartepe'ye giden doktor kayıp
Kartepe'ye giden doktor kayıp
Kar yağışı ne kadar sürecek?
Kar yağışı ne kadar sürecek?
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu!
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu!
Vücutta elektriklenme neden olur?
Vücutta elektriklenme neden olur?
14 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
14 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
Limuzinin dar sokakla imtihanı
Limuzinin dar sokakla imtihanı
Donmak üzereyken bulundu
Donmak üzereyken bulundu
Gören durup telefona sarıldı
Gören durup telefona sarıldı
Koronavirüs pasaportu dönemi
"Koronavirüs pasaportu" dönemi
Başörtüm nedeniyle hor görüldüm
"Başörtüm nedeniyle hor görüldüm"
Maden suyu ile gelen mucize!
Maden suyu ile gelen mucize!
WhatsApp'ın sözleşmesi neden tepki çekti?
WhatsApp'ın sözleşmesi neden tepki çekti?
Daha Fazla Video Göster