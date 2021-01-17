- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Kartepe'ye giden kayıp doktor Uğur Tolun'dan bir iz var mı? A Haber ekipleri bölgeden aktardı
Kocaeli Kartepe'de dağlık bölgeye giden doktordan hala haber yok. Ekipler, ormanlık alanda kaybolan 51 yaşındaki doktoru bulmak için yoğun kar yağışı altında çalışıyor. 51 yaşındaki doktor Uğur Tolun Kartepe'de 4 gündür aranıyor. Son durumu A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
Kocaeli Kartepe'de dağlık bölgeye giden doktordan hala haber yok. Ekipler, ormanlık alanda kaybolan 51 yaşındaki doktoru bulmak için yoğun kar yağışı altında çalışıyor. 51 yaşındaki doktor Uğur Tolun Kartepe'de 4 gündür aranıyor. Son durumu A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.