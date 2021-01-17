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Kartepe'ye giden kayıp doktor Uğur Tolun'dan bir iz var mı? A Haber ekipleri bölgeden aktardı

A Haber
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Giriş: 17.01.2021 09:54
Güncelleme:17.01.2021 10:11
Kocaeli Kartepe'de dağlık bölgeye giden doktordan hala haber yok. Ekipler, ormanlık alanda kaybolan 51 yaşındaki doktoru bulmak için yoğun kar yağışı altında çalışıyor. 51 yaşındaki doktor Uğur Tolun Kartepe'de 4 gündür aranıyor. Son durumu A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Kocaeli Kartepe'de dağlık bölgeye giden doktordan hala haber yok. Ekipler, ormanlık alanda kaybolan 51 yaşındaki doktoru bulmak için yoğun kar yağışı altında çalışıyor. 51 yaşındaki doktor Uğur Tolun Kartepe'de 4 gündür aranıyor. Son durumu A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

A Haber kayıp doktorun izinde! 51 yaşındaki Uğur Tolun bulundu mu? A HABER KAYIP DOKTORUN İZİNDE! 51 YAŞINDAKİ UĞUR TOLUN BULUNDU MU?
A Haber kaybolan Dr. Uğur Tolunun çalışmalarını Kartepeden takip ediyor! Gelen ihbar üzerine... A HABER KAYBOLAN DR. UĞUR TOLUN'UN ÇALIŞMALARINI KARTEPE'DEN TAKİP EDİYOR! GELEN İHBAR ÜZERİNE...
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