Kartalkaya sanıklarına ceza yağdı! 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kartalkaya sanıklarına ceza yağdı! 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 08:48
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili davadan karar çıktı. Otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 11 sanığa; yangında yaşamını yitiren 34 çocuk için 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar yine yangında hayatını kaybeden 44 kişi için de 24 yıl 11'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
