01 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kartalkaya sanıklarına ceza yağdı! 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili davadan karar çıktı. Otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 11 sanığa; yangında yaşamını yitiren 34 çocuk için 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar yine yangında hayatını kaybeden 44 kişi için de 24 yıl 11'er ay hapis cezasına çarptırıldı.