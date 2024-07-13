13 Temmuz 2024, Cumartesi
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Kartal'da annesinin ameliyat parasını minibüste unutan öğretmenin parası geri verildi
Kartal'da Psikolojik Danışman Rehber Öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Ali Parlak, annesinin 30 bin lira ameliyat parasını bindiği minibüste unuttu. Bir yolcu tarafından minibüs şoförüne verilen para, Pendik-Kadıköy Minibüsçüler Derneği tarafından Mehmet Ali Parlak'a teslim edildi.