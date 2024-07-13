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Kartal'da annesinin ameliyat parasını minibüste unutan öğretmenin parası geri verildi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 13:57
Kartal'da Psikolojik Danışman Rehber Öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Ali Parlak, annesinin 30 bin lira ameliyat parasını bindiği minibüste unuttu. Bir yolcu tarafından minibüs şoförüne verilen para, Pendik-Kadıköy Minibüsçüler Derneği tarafından Mehmet Ali Parlak'a teslim edildi.
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Ameliyat parasını minibüste unuttu parası geri verildi
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