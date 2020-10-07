Kartal D-100'deki üst geçitte korku dolu anlar! Korkulukların araçların üzerine düşme anı kamerada

Kartal D-100 Karayolu'nda üst geçidin altından geçen beton pompalama aracı üst geçide takıldı. Üst geçidin korkulukları ve reklam panoları seyir halindeki araçların üzerine düştü. Olay nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Korkulukların seyir halindeki araçların üzerine düşme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen beton pompalama aracı, üst geçidin altından geçtiği sırada aparatlarının açılması nedeniyle üst geçide takıldı.





Ardından üst geçidin korkulukları ve reklam panoları D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen 2 belediye otobüsü ve 3 otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Otomobilinin üzerine korkuluklar düşen bir sürücü, "Beton mikseri kulesini kaldırdı. Yaya geçidi çöktü üzerimize biz de kaza yaptık. Korkuluklar ve beton üzerimize düştü" dedi.





Öte yandan beton pompalama aracının sürücüsünün, aparatları açan düğmeye yanlışlıkla bastığını ifade ettiği öğrenildi.





OLAY ANI KAMERADA



Korkulukların seyir halindeki araçların üzerine düşme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde ilerleyen beton pompalama aracının aparatlarının açılması, üste geçide takılması ve korkulukların araçların üzerine düşmesi görülüyor.



