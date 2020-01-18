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18.01.2020

Kars'ta termometreler eksi 25'i gösterdi

Kars’ta etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sokağa çıkan vatandaşların kaşları, saçları ve kirpikleri dondu. Havanın çok soğuk olduğunu ve ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktığını ifade eden vatandaşlar, “Hava çok soğuk, soğuk hava ne yapalım. Bu soğuklar bu şekilde 1 ay devam eder, böyle devam eder. Her gün bu şekilde korunuyorum. Şartlarımız ağır” dedi.

Soğuk hava Kars'ta hayatı adeta esir aldı. Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini daha da arttıran soğuk hava nedeniyle insanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkabiliyor. Soğukta kaş ve kirpiklerin tamamen donduğu Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

"ATKISI, BERESİ VE KAŞLARI BUZ TUTTU"

Havanın çok soğuk olduğunu ve ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktığını ifade eden vatandaşlar, "Hava çok soğuk, soğuk hava ne yapalım. Bu soğuklar bu şekilde 1 ay devam eder, böyle devam eder. Her gün bu şekilde korunuyorum. Şartlarımız ağır" dedi.

"EKSİ 25 DERECE SOĞUK VAR"

Hava sıcaklığının eksi 25 derece olduğunu belirten vatandaş, "Şuanda eksi 25 derece Gazi Kars'ta yaşıyoruz. Çok soğuk bir hava, ne doğal gaz, ne kömür ve ne de başka bir yakıt ısıtmıyor bizi, vücudumuz donuyor, çok soğuk" diye konuştu.

Hava sıcaklığının gece eksi 29 dereceye düştüğü Kars'ta iş yerlerinin camları buz tuttu. Vatandaşlar iş yerlerinin camlarının buzunu kazıyarak açtı. Kapı kilitleri dondu. Ağaçlar da kırağı oluştu. Vatandaşlar ise caddelerde yürümekte zorluk çekti.

Soğuk hava hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 29, sabah saatlerinde ise eksi 25 derece olarak ölçüldü.

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