05 Ocak 2022, Çarşamba
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Kars’ta kan donduran anlar! Aç kalan kurtlar paramparça etti
Son dakika haberi... Kars'ta köye inen kurtlar yiyecek aradığı sırada saldırdıkları köpeği, ormanlık alana götürüp parçaladı. Bakın o anlar kameraya nasıl yansıdı.