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29.12.2019

Kars Sarıkamış'ta korkutan deprem ilk görüntüler |Sondakika gelişmesi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Erzurum ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. İşte ilk görüntüler...

'ın Sarıkamış ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.20'de merkez üssü Sarıkamış olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. AA

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