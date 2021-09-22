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Karısını öldürüp çocuklarını ablasına emanet etti!

İHA
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Giriş: 22.09.2021 14:46
Adana’da 3 çocuk sahibi Burhan Dursun, çocuklarını ablasına emanet etti. Bunun üzerine kuşkulanan abla durumu emniyete bildirdi. Emniyet güçleri ihbar üzerine eve gittiğinde Burhan Dursun’un eşi Tuğba Dursun ‘un cansız bedenini buldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi 52053. Sokak'taki 2katlı evin 1. katında yaşandı.

İddiaya göre, 36 yaşındaki Burhan Dursun sabah saatlerinde 3 ve 7 yaşındaki iki erkek çocuğuyla beraber Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki ablasının evine gitti. Dursun ablasına "Çocuklar sana emanet" diyerek teslim edip evden ayrıldı.

KARISINA ZARAR VERMİŞ OLABİLİR

Bunun üzerine kardeşinin durumundan şüphelenen ablası, polisi arayarak kardeşinin eşine zarar vermiş olabileceğini söyledi. Polis ihbar üzerine Yeşilevler Mahallesi'ndeki adrese gitti ancak kapı kilitli olduğu için açamadı.

TREN HATTINDA YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Burhan D. kısa sürede Yeşilevler Mahallesi tren hattında yakalanırken, anahtarı alan polis eve geldi.

YATAK ODASINDA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Polis kapıyı açıp içeri girdiğinde Burhan D.'nin eşi Tuğba Dursun'u (32) yatak odasında kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada kızına kahve içmeye gelen Rukiye Çermikli, kızının öldüğünü öğrenince ağıtlar yaktı.

ÇOCUKLARININ YANINDA ÖLDÜRMÜŞ

Zanlı koca emniyette sorguya alınırken, eşini kıskançlık yüzünden iki çocuğunun yanında bıçaklayarak öldürdüğü, 13 yaşındaki diğer oğlunun ise o sırada okulda olduğu öğrenildi. Polisin ilk incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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