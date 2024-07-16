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Karısını öldürüp cinayetlere başladı! Seri katil onlarca kadını katletti

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 09:49
Kenya toplu kadın cinayetleri ile sarsıldı. 33 yaşındaki katilin 2 yılda tam 42 kadını öldürdüğü ortaya çıktı. Seri katlin ilk kurbanının karısı olduğu belirlendi.
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