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Karışım kestane balına dikkat! | Gerçek kestane balı nasıl anlaşılır?

A Haber
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Giriş: 15.04.2021 12:04
Güncelleme:15.04.2021 12:43
Karadeniz'de üretilen kestane balı bin bir derdin şifası. Ancak ona da hile karıştı. Kestane balının fiyatı yüksek, üretimi az olunca hilebazlar içine normal çiçek balı katmaya başladı. Peki kestane balı neye iyi geliyor? Fazlası neden zararlı? Hakiki kestane balı nasıl anlaşılır? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
Karışım kestane balına dikkat! KARIŞIM KESTANE BALINA DİKKAT!

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