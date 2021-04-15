Karışım kestane balına dikkat! | Gerçek kestane balı nasıl anlaşılır?

Karadeniz'de üretilen kestane balı bin bir derdin şifası. Ancak ona da hile karıştı. Kestane balının fiyatı yüksek, üretimi az olunca hilebazlar içine normal çiçek balı katmaya başladı. Peki kestane balı neye iyi geliyor? Fazlası neden zararlı? Hakiki kestane balı nasıl anlaşılır? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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