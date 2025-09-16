16 Eylül 2025, Salı
Kargo için gelen teslimat kodunu telefonda vermeyin
İnternetten alışveriş yaptığımızda sürecin sonunda kargo firması bizden bir teslimat kodu istiyor. Bazen kargoyu kendimiz almasak bile o kodu telefon üzerinden kargoculara söylüyoruz. Ama aslında ürünü almadan o kodu söylememek gerekiyormuş. Çünkü bunu yapan bir müşteri satın aldığı ürünü alamadı. Kargo firmasını aradığındaysa şoke eden bir cevap aldı.