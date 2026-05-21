Hatay'da yağış sonrası göçük! 1 kişi hayatını kaybetti

Hatay merkez Antakya ilçesine bağlı Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde gece boyunca aralıksız süren sağanak yağış, toprak kayması ve zemin gevşemesine yol açtı. Yamaçta bulunan bir ev, yağışın yüküne dayanamayarak altındaki yola doğru çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, göçük altından 3 vatandaş sağ olarak kurtarıldı, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.