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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya'nın sevgilisi bakın kim çıktı

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Giriş: 12.03.2023 11:54
Kardeşlerim'de canlandırdığı Sarp karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Atakan Özkaya son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından oldu. Oyunculuk performansıyla bu sezona damgasını vuran isimlerden olan Özkaya özel hayatıyla merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar Aldatmak dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını görünce şaştı kaldı. İşte Atakan Özkaya'nın sevgilisi...
İşte Atakan Özkaya’nın sevgilisi
İşte Atakan Özkaya'nın sevgilisi
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