10 Nisan 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi kim? Öğrenince çok şaşıracaksınız!
Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim usta oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de fırsat tanıdı. Dizide Ömer karakterine hayat veren Bilal Yiğit Koçak'ın ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğuyla yıldızı bir anda parlayan Koçak, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncunun sevgilisi de tanıdık bir isim çıktı. Meğer milli sporcu ile aşk yaşıyormuş… İşte Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusu Bilal Yiğit Koçak'ın sporcu sevgilisi...