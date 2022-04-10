Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi kim? Öğrenince çok şaşıracaksınız!

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim usta oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de fırsat tanıdı. Dizide Ömer karakterine hayat veren Bilal Yiğit Koçak'ın ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğuyla yıldızı bir anda parlayan Koçak, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yakışıklı oyuncunun sevgilisi de tanıdık bir isim çıktı. Meğer milli sporcu ile aşk yaşıyormuş… İşte Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusu Bilal Yiğit Koçak'ın sporcu sevgilisi...