Ay-Yıldızlıların 10 numarası: Hakan Çalhanoğlu

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Giriş Tarihi:
04 Haziran 2026 13:46
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ay-Yıldızlıların kaptanı ve 10 numarası Hakan Çalhanoğlu... 32 yaşındaki yıldız futbolcu, liderliği, oyun zekâsı ve tecrübesiyle A Milli Takım'ı Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya taşımayı hedefliyor.
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