Ay-Yıldızlıların 10 numarası: Hakan Çalhanoğlu

Ay-Yıldızlıların kaptanı ve 10 numarası Hakan Çalhanoğlu... 32 yaşındaki yıldız futbolcu, liderliği, oyun zekâsı ve tecrübesiyle A Milli Takım'ı Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya taşımayı hedefliyor.