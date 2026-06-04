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Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

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