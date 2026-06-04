İstanbul'da "otopark" çilesi büyüyor: Megakentte araç sayısı rekor kırdı

Megakent İstanbul'da her geçen gün artan otomobil sayısı, otopark sorununu devasa bir krize dönüştürdü. TÜİK verilerine göre son 6 yılda trafiğe 1 milyon 221 binden fazla yeni aracın katılmasıyla sokaklar kilitlendi, vatandaşlar park yeri bulamaz hale geldi. Hem binek araç sahiplerini hem de servis şoförlerini canından bezdiren otopark keşmekeşini uzmanlar ve mağdurlar A Haber’e değerlendirdi. Fahiş fiyatlar cep yakarken, hukukçular belediyelerin aldığı ücretlerin yasal zemini olmadığını savundu.