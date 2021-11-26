Kardeşine kızıp öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya hesabından canlı yayınladı

Samsun'da İmdat Özkan, borcu nedeniyle icralık olunca aracını kardeşinin üzerine devretti. Ancak bir süre sonra kardeşi araca el koydu ve abisine vermek istemedi. Buna öfkelenen ağabey, aracını balta ile parçaladı. Öfkeli kardeş bu anları da sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı. İşte A Haber ihbar hattına gelen o görüntü...

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