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Kardeşine kızıp öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya hesabından canlı yayınladı

Samsun'da İmdat Özkan, borcu nedeniyle icralık olunca aracını kardeşinin üzerine devretti. Ancak bir süre sonra kardeşi araca el koydu ve abisine vermek istemedi. Buna öfkelenen ağabey, aracını balta ile parçaladı. Öfkeli kardeş bu anları da sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı. İşte A Haber ihbar hattına gelen o görüntü...

A Haber
Giriş Tarihi: 26.11.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 16:10
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Kardeşine kızıp öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya hesabından canlı yayınladı

A Haber ihbar hattına gelen görüntünün adresi Samsun'un İlkadım ilçesi.

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Kardeşine kızıp öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya hesabından canlı yayınladı

İddiaya göre İmdat Özkan, borcu nedeniyle icralık oldu.

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Kardeşine kızıp öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya hesabından canlı yayınladı

İcra gelecek endişesiyle aracını kardeşinin üzerine devretti.

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Kardeşine kızıp öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya hesabından canlı yayınladı

İddiaya göre kardeşi araca el koydu ve abisine geri vermek istemedi.

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Kardeşine kızıp öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya hesabından canlı yayınladı

Buna öfkelenen ağabey İmdat Özkan, aracını balta ile parçaladı.