23 Ekim 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları "Kardeşim" diyordu ama... Kredi kartını verince olanlar oldu
Kardeşim diyordu ama... Kredi kartını verince olanlar oldu

"Kardeşim" diyordu ama... Kredi kartını verince olanlar oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 15:14
Ankara’da Buse Nur Dikicier isimli bir kadın, “birlikte e-ticaret yapacağız” diyerek kendisine güven aşılayan çocukluk arkadaşına inandı. Kredi kartı ve banka bilgilerini paylaştı. Ancak sadece 4-5 gün içinde hayatı kabusa döndü. Dikicier hakkında tam 54 ayrı dolandırıcılık soruşturması başlatıldı. Genç kadın şimdi 30 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.
