"Kardeşim" diyordu ama... Kredi kartını verince olanlar oldu

Ankara’da Buse Nur Dikicier isimli bir kadın, “birlikte e-ticaret yapacağız” diyerek kendisine güven aşılayan çocukluk arkadaşına inandı. Kredi kartı ve banka bilgilerini paylaştı. Ancak sadece 4-5 gün içinde hayatı kabusa döndü. Dikicier hakkında tam 54 ayrı dolandırıcılık soruşturması başlatıldı. Genç kadın şimdi 30 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.

