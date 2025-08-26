26 Ağustos 2025, Salı

Karaya çıkan Akdeniz foku, koruma altına alındı
Karaya çıkan Akdeniz foku, koruma altına alındı

Karaya çıkan Akdeniz foku, koruma altına alındı

Giriş: 26.08.2025 13:26
Muğla’nın Datça ilçesinde, Palamutbükü sahilinde kıyıya çıkan bir Akdeniz foku, vatandaşların ihbarı üzerine koruma altına alındı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Palamutbükü Gerence mevkiinde denize giren vatandaşlar, suyun içinde bir fok gördü. Kıyıya yaklaşarak sahile çıkan fokun hasta ya da yaralı olabileceğini düşünen vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede fokta yara ya da darp izine rastlanmadı. Ancak hayvanın iç hastalık ihtimali göz önünde bulundurularak durum Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne aktarıldı. Bölgeye sevk edilen su ürünleri mühendislerinin yaptığı kontrollerde de herhangi bir darp ya da dışsal yaralanma belirtisine rastlanmazken, genel sağlık durumunun netleşmesi için Akdeniz foku veteriner hekim tarafından yeniden kontrol edilmek üzere koruma altına alındı. Yapılacak olan incelemelerin arından fok, gerekli tedavi işlemlerinin ardından yeniden deniz bırakılacak.
