Karapınar’da sığırcık kuşları görsel şölen oluşturdu

İlçeye bağlı Eşekkıran mevkiinde yaşanan olayda gökyüzünde bir araya gelerek senkronize şekilde süzülen binlerce sığırcık, bölge halkına adeta görsel bir şölen sundu. Sığırcıkların gökyüzünde oluşturduğu dalgalı ve hareketli desenler, doğa fotoğrafçıları ve meraklıların da ilgisini çekti. Uzmanlar, bu tür toplu uçuşların sığırcıkların korunma ve yön bulma içgüdüsüyle gerçekleştirdiğini, özellikle açık alanlara sahip bölgelerde daha sık gözlemlendiğini belirtiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN