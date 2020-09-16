Karantinada olması gerekiyordu! Otogarda bilet alırken yakalandı

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde korona virüs (Covid-19) hasta temaslı olan ve karantinada olması gereken şahıs, otogara bilet almaya giderken HES kodu ile tespit edilerek yeniden karantinaya alındı.

Çerkezköy ilçesinde Covid-19 hasta temaslı olan ve karantinada olması gereken M.D., Çerkezköy Otogarı'na bilet almaya gitti. HES kodu zorunluluğu olması sebebiyle vatandaştan kod isteyen firma yetkilileri, vatandaşın Covid-19 temaslı olduğunu belirledi.

Polis ve sağlık ekiplerine haber verilirken, M.D. isimli vatandaş kısa sürede sağlık ekipleri tarafından karantinaya alındı. Şahıs, karantina süresini geçirmek üzere Çorlu'daki KYK Yurdu'na götürüldü.