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Karaman’da şoke eden olay! Satın aldığı dükkanda temizlik yaparken öyle bir şey buldu ki...

AA
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Giriş: 25.08.2022 09:44
Güncelleme:25.08.2022 09:44
Karaman'da esnaflık yapan Mehmet Büyükelhan, iş yeri açmak için uzun süre kapalı kalan bir dükkanı satın aldı. Dükkanın içinde temizlik yaparken bulduğu torbanın içinden bakın ne çıktı…
Satın aldığı dükkandan öyle bir şey çıktı ki... SATIN ALDIĞI DÜKKANDAN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ...

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