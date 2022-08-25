25 Ağustos 2022, Perşembe
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Karaman’da şoke eden olay! Satın aldığı dükkanda temizlik yaparken öyle bir şey buldu ki...
Karaman'da esnaflık yapan Mehmet Büyükelhan, iş yeri açmak için uzun süre kapalı kalan bir dükkanı satın aldı. Dükkanın içinde temizlik yaparken bulduğu torbanın içinden bakın ne çıktı…