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Karaman’da ‘kedilerin derisini yüzdüler’ ihbarına giden polis bulduğu karşısında şoke oldu

İHA
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Giriş: 02.01.2022 16:35
Güncelleme:02.01.2022 16:43
Karaman’da bir şahıs 'kedilerin derisini yüzüp çöpe attılar' ihbarında bulundu. Olay yerine giden emniyet güçleri, inceleme yaptığı çöp konteynerinde tavşan derisi buldu.

Olay, Karaman Larende Mahallesi 566 Sokak'ta meydana geldi.

Çöp atmaya giden yaşlı bir kadın, çöp konteynerinin içerisinde yüzülmüş deriler gördü. Derileri inceleyen yaşlı kadın, kedilerin kesildikten sonra derilerinin yüzülerek çöpe atıldığını zannetti.

DURUMU EMNİYETE İHBAR ETTİ

Bu duruma kızan yaşlı kadın, polisi arayarak ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri çöp konteynerindeki derileri çıkararak inceledi.

TAŞVAN DERİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı inceleme ve çevreden yaptığı araştırma sonucunda derilerin, avcılar tarafından vurulduktan sonra derisi yüzülen tavşanlara ait olduğunu tespit etti. Derileri tekrar çöpe atan polis, ardından bölgeden ayrıldı.

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