06 Temmuz 2023, Perşembe
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Karadenizli fenomenin Zigana Tüneli videosu sosyal medyayı salladı! A Haber ile birlikte yeniden tüneli geçti: Kim yaptıysa Allah razı olsun
Sosyal medyada yeni açılan Zigana Tüneli'ni eğlenceli anlatımıyla yorumlayan Trabzonlu Selçuk Şar bu sefer de tüneli A Haber ekipleriyle birlikte geçti. Şar tünel hakkındaki görüşleri A Haber mikrofonlarına anlatırken "Bu kadar uzun olacağını asla tahmin etmedik. Girerken tavuk dürüm yedim. Çıkana kadar acıktım. Kışın ne eziyetler çekiyorduk kuyruklar kamyonlar tırlar. Şimdi 10 numara dümdüz yol koyuyorsun buradan gidiyorsun. Zigana Tüneli'ni kim yaptıysa, kim sebep olduysa Allah razı olsun." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...