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Karadeniz’e turist akını

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 16:38
Turizmde yeni rota Karadeniz. Karadeniz bölgesi yerli ve yabancı turistleri akınına uğruyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım Trabzon'dan aktardı.
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Karadeniz’e turist akını
Karadeniz’e turist akını
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