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Karadeniz'de kış geri döndü | Mayıs ayında kar sürprizi

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Giriş: 09.05.2021 19:53
Güncelleme:09.05.2021 19:53
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Giresun'da birçok yayla kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Giresun'un Kümbet, Bektaş, Paşakonağı, Kulakkaya ve Sis Dağı yaylaları beyaza büründü. Bazı vatandaşlar mayıs ayında yağan karın keyfini çıkarttı ve kar topo oynadı. Bölgeden renkli görüntüler...

Doğu Karadeniz'e hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren ani düşüşü sonrasında yaylalarda mayıs karı süprizi yaşandı.

Dün geceden itibaren Giresun'un Kümbet, Bektaş, Paşakonağı, Kulakkaya ve Trabzon il sınırında bulunan Sis Dağı yaylalarında kar yağışı yaşandı.

Mayıs ayında kar süprizi ile karşılaşan yaylacılar o anları fotoğraflayıp görüntülerken, yaylalar beyaza büründü. Giresun'u İç Anadolu'ya bağlayan 2200 rakımlı Eğribel Geçidi de karla kaplanırken, sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaşan yaylacılar, "Baharı beklerken kış geri döndü. Soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor" dediler.

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