04 Eylül 2022, Pazar
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Karadeniz'de iki farklı noktada hortum: Vatandaşlar panik oldu
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos sahili ve Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen dev hortumlar kısa süreliğine tedirginliğe yol açtı. Denizde oluşan hortumlar kısa sürede kayboldu.