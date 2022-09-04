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Karadeniz'de iki farklı noktada hortum: Vatandaşlar panik oldu

İHA
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Giriş: 04.09.2022 09:23
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos sahili ve Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen dev hortumlar kısa süreliğine tedirginliğe yol açtı. Denizde oluşan hortumlar kısa sürede kayboldu.
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