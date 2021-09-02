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Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı! Afetlere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı

A Haber
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Giriş: 02.09.2021 10:47
Trabzon'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Yomra ilçesinde su baskınları yaşandı. Meteoroloji ise, bugünden itibaren Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Olası afetlere karşı uyardı. A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım ayrıntıları bölgeden aktardı.
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