Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı! Afetlere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı

Trabzon'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Yomra ilçesinde su baskınları yaşandı. Meteoroloji ise, bugünden itibaren Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Olası afetlere karşı uyardı. A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım ayrıntıları bölgeden aktardı.

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