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Karabük'te su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Karabük'te su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 15:04
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde nesli tükenmek üzere olan su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi.
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Avladığı balığı yerken görüntülendi
Avladığı balığı yerken görüntülendi
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