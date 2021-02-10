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Karabük’te korkunç kaza! Kağıt gibi yırtılan araçtan yaralı kurtuldu

İHA
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Giriş: 10.02.2021 23:54
Güncelleme:11.02.2021 00:01
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki kağıt toplama ardından çöp kamyonuna çarptı. Kağıt gibi yırtılan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Feci kaza, Safranbolu ilçesine bağlı Barış Mahallesi Göztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. 37 EA 315 plakalı Renault marka otomobili ile seyreden Satı E. (61), önce park halindeki geri dönüşümde kullanılan 37 BA 463 plakalı kağıt toplama aracına ardından ise 78 BR 151 plakalı çöp kamyonuna çarptı.

Kazada kağıt toplama aracının kasası yerinden koparak devrilirken, otomobil ise adeta kağıt gibi yırtıldı.


Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verirken, otomobilda sıkışan sürücüyü konuşturarak sakinleştirmeye çalıştıkları ise bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkarılarak, 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan hastanede yapılan kan testinde sürücünün 400 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kağıt toplama aracının kasası vatandaşlar tarafından kaldırılırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

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