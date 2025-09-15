15 Eylül 2025, Pazartesi

Karabük’te hurda yüklü tır devrildi

Karabük'te hurda yüklü tır devrildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 15.09.2025 14:09
Karabük'te hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
