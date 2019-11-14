14 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
14.11.2019

Karabük'te aydınlatma direğine takılan klozet şaşkınlık yarattı

Karabük'te, bir aydınlatma direğine bağlanan, üzerinde 1 TL yazan klozet, görenleri şaşırttı. Zabıta ekiplerince kaldıran klozeti direğe asan kişi ya da kişileri bulmak içinse arama başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Refüjdeki aydınlatma direğinde, 1 TL yazan kağıdın altında bulunan klozeti görenler şaşkınlık yaşadı.

Bazı sürücüler, kimin bıraktığı belli olmayan klozeti yakından görmek istedi. Yoldan geçenler gördükleri klozetin yanına gelip şaşkın bakışlarla olan biteni anlamaya çalıştı.

KAMERALAR İNCELENECEK

Vatandaşlar daha sonra polis ve zabıtaya durumu bildirdi. Gelen zabıta ekipleri klozeti ve notu bulunduğu yerden kaldırdı. Klozeti koyanı bulmak için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aydınlatma direğine takılan klozet şaşkınlık yarattı
Aydınlatma direğine takılan klozet şaşkınlık yarattı
Et dönerdeki hileye dikkat!
Et dönerdeki hileye dikkat!
Ekmek Teknesi'nin mahallesi!
Ekmek Teknesi'nin mahallesi!
'Boğaz'da can pazarı
'Boğaz'da can pazarı
İstanbul Bayrampaşa’da banka soygunu!
İstanbul Bayrampaşa’da banka soygunu!
Helikopter anne ne demek?
Helikopter anne ne demek?
Müge Anlı o sözlerle şoke oldu: Katili söylersem...
Müge Anlı o sözlerle şoke oldu: Katili söylersem...
Elazığ’da feci kaza!
Elazığ’da feci kaza!
Son dakika: İzmir'de kan donduran infaz!
Son dakika: İzmir'de kan donduran infaz!
Doğar doğmaz asker selamı verdi!
Doğar doğmaz asker selamı verdi!
Rabia Naz'ın ölümünde sır perdesi! Baba DNA örneği verecek
Rabia Naz'ın ölümünde sır perdesi! Baba DNA örneği verecek
Akıllı saatlerdeki gizli tehlike!
Akıllı saatlerdeki gizli tehlike!
Daha Fazla Video Göster