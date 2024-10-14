14 Ekim 2024, Pazartesi
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Karabük'te amatör lig maçında bitiş düdüğüyle saha karıştı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup ikinci hafta karşılaşmasında ASD Yapı Eflanispor ile Sinopspor arasında oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte saha karıştı.