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Karabük'te amatör lig maçında bitiş düdüğüyle saha karıştı

Karabük'te amatör lig maçında bitiş düdüğüyle saha karıştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 11:45
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup ikinci hafta karşılaşmasında ASD Yapı Eflanispor ile Sinopspor arasında oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte saha karıştı.
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