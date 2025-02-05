05 Şubat 2025, Çarşamba
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Kar yüksek kesimlerde etkili oluyor! A Haber ekibi Sariyer'de
Meteoroloji ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkileyebilir. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, Sarıyer’den son durumu aktararak kar yağışının gece saatlerinde şiddetini artırmasının beklendiğini belirtti. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaya çağırırken, ekipler olası aksaklıklara karşı sahada çalışmalarını sürdürüyor.