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Kar yeniden İstanbul’un kapısında! İstanbul’a kar gelecek mi? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber’de yanıtladı

Kar yeniden İstanbul’un kapısında! İstanbul’a kar gelecek mi? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber’de yanıtladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.04.2025 11:44
İlkbahar mevsiminin sınırları içinde olduğumuz bu günlerde bahardan ziyade kışı yeniden yaşamaya başladık. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı. Sıcaklıklar 10 derece birden düşerken kar neredeyse İstanbul'un kapısına yeniden dayandı. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tek, "İstanbul’un için kar yağışı söz konusu değil." dedi.
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Kar yeniden İstanbul’un kapısında! İstanbul’a kar gelecek mi? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber’de yanıtladı
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