Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi! A Haber ekibi Kayseri’de

Meteoroloji ve AKOM’un uyarılarının ardından Türkiye'nin dört bir yanından beklenen kar yağışı akşam saatleriyle birlikte etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının gece saatlerinde şiddetini artırması beklenirken, sürücülerden dikkatli olmaları isteniyor. Öte yandan, Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yoğun kar yağışı kazaya neden oldu. A Haber muhabiri Yağmur Aksu, olay yerinden son durumu aktararak ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, kar yağışının ilerleyen saatlerde daha geniş bir alanda etkili olması bekleniyor.

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