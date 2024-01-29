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Kar yağışı İstanbul geneline yayılacak mı? Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de yanıtladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 15:36
Meteorolojinin günlerdir uyardığı kar en sonunda İstanbul'a geldi. Şehir merkezinde çok etkili olmasa da yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışı İstanbul geneline yayılacak mı? Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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