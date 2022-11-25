KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Hangi bölgelerde kar bekleniyor?

Son dakika hava durumu haberi... Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağışlı ve soğuk hava ne kadar sürecek? Kar yağışı hangi bölgelerde bekleniyor? MGM Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, A Haber canlı yayınında havanın notlarını anlattı.

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