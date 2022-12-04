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Kar ne zaman yağacak? 2023’te kış nasıl geçecek? Yeni haftada hava nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 04.12.2022 11:05
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu ve yağış uyarıları peş peşe geliyor. Bazı iller için kar yağışı uyarısı da yapıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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