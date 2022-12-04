Kar ne zaman yağacak? 2023’te kış nasıl geçecek? Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu ve yağış uyarıları peş peşe geliyor. Bazı iller için kar yağışı uyarısı da yapıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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