Kar Kapadokya’ya çok yakıştı

UNESCO Doğal ve Kültürel miras listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kapadokya'da, mevsimin ilk karı yağdı. Kapadokya'da, mevsimin ilk karı peribacalarıyla kaplı vadilerde masalsı manzara oluşturdu. Nevşehir ve çevresinde sabaha karşı başlayan kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN