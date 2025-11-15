Kar Kapadokya’ya çok yakıştı

15 Kasım 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 13:42
UNESCO Doğal ve Kültürel miras listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kapadokya'da, mevsimin ilk karı yağdı. Kapadokya'da, mevsimin ilk karı peribacalarıyla kaplı vadilerde masalsı manzara oluşturdu. Nevşehir ve çevresinde sabaha karşı başlayan kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
